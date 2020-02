später lesen Ungezwungener Austausch über die Natur und den Naturschutz Stammtisch des Nabu im „Pfälzer Hof“ Teilen

Twittern



(red) Am Mittwoch, 5. Februar, findet der nächste Stammtisch des Zweibrücker Naturschutzbundes (Nabu) statt. Man trifft sich ab 19 Uhr im „Pfälzer Hof“ in der Oselbachstraße 92. Es ist ein ungezwungener Austausch über die Natur und den Naturschutz sowie über das, was die Teilnehmer zu diesen Themen beschäftigt oder gesehen haben.