Seit dem Jahr 2012 spenden die Stadtwerke Zweibrücken vor Weihnachten einen Geldbetrag für soziale Einrichtungen, anstelle von Weihnachtspräsenten für die Großkunden, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann erklärte. Von Nadine Lang

In diesem Jahr durfte sich die Zweibrücker Tafel Heilig Kreuz über den Betrag in Höhe von 1500 Euro freuen. Die Arbeit der Tafel wird rein durch Spenden finanziert, die Helfer arbeiten alle im Ehrenamt. Das Geld soll laut Annette Peetz für laufende Kosten, wie Raummiete oder Fahrzeugkosten verwendet werden. An einem Tag in der Woche ist Ausgabetag bei der Tafel. Dabei geht es den Ehrenamtlichen aber nicht nur um einen reinen Warentausch sondern „unterstützen, nicht versorgen“, wie das Motto der Tafel lautet.