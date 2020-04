Der Betreiber des Badeparadieses zieht Sanierungsarbeiten in die Corona-Schließzeit vor – dafür kann auf die übliche Sommerpause verzichtet werden. Währenddessen wird das Freibad schon für die Saison vorbereitet –wann auch immer die beginnt. Von Fritz Schäfer

Bereits Mitte März haben die Stadtwerke das Zweibrücker Badeparadies wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt wollen sie aus der Not eine Tugend machen. „Wir haben entschieden, dass wir die Zwangspause nutzen, um längerfristige Sanierungsarbeit durchzuführen“, erklärte Geschäftsführer Werner Brennemann.

Vor einigen Jahren hatten die Stadtwerke erst die Duschen im Badebereich modernisiert. Vier waren es an der Zahl. Das konnte im faufenden Betrieb geschehen. Einschränkungen gab es nur kleine. Bei den Duschen im Saunabereich sei das nicht möglich gewesen, sagte Brennemann. Das hätte dazu geführt, dass das Badeparadies in drei, vier Jahren über die übliche drei wöchige Sommerpause hinaus längere Zeit zu gewesen wäre.

Wenn die Sanitärtechnik auf den neuesten Stand gebracht wird, wird in der Regel auch neu gefliest. Und „das dauert halt seine Zeit.“

Zeit, die das Badeparadies jetzt hat und nutzt. Wenn die Duschen im Saunabereich fertig sind, seien danach keine weiteren großen Investitionen nötig. „Wir sind froh, dass einheimische Firmen gefunden wurden, die die Arbeiten so kurzfristig übernehmen“, merkte der Stadtwerke-Geschäftsführer an.

Schon bei der Schließung hatte Brennemann angedeutet, dass die Stadtwerke die Zeit nutzen wollte, um die jährlichen Revisionsarbeiten anzugehen. Man sei jedoch darauf angewiesen gewesen, dass die Handwerker auch mitziehen.

Die Betriebspause war in diesem Jahr eigentlich im Juli geplant. „Auf die können wir jetzt verzichten“, bestätigte Brennemann Aussagen von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (wir berichteten).

Die Arbeiten im Hallenbad laufen auf Hochtouren und werden wohl auch noch ein Weilchen dauern. „Wenn die Schließung aufgehoben wird, wollen wir mit den Arbeiten fertig sein“, kündigt Brennemann hoffnungsvoll an.

Die Stadtwerke betreiben seit diesem Jahr auch das Freibad an der Schließ. Auch dort wird seit einigen Tagen gearbeitet, um das Bad „aus dem Winterschlaf“ zu holen, sagte Brennemann. Das gesamte Gelände wird in Schuss gebracht, damit sich die Badegäste auch außerhalb der Schwimmbecken wohl fühlen. Die Becken selbst erhalten wieder einen neuen Anstrich, damit sie sich in einem einladenden hellen Blau präsentieren.

Dazu wird das neue Blockheizkraftwerk installiert. Aus dem Freibad wird so wieder ein Warmfreibad. Damit könnte das Bad in Zukunft immer schon früher als in den letzten Jahrzehnten üblich öffnen. Normale Freibäder öffnen erst, wenn die Sonne das Wasser bereits mehrere Tage aufgewärmt hat. In diesem Jahr ist die Eröffnung nicht von warmen Temperaturen abhängig sondern „hängt von den Entscheidungen der Politik ab“, sagte Brennemann.

Im Freibad und Badeparadies werde alles dafür getan, dass die Badegäste nicht weiter warten müssen, sollte die Politik irgendwann das „Go“ geben.“

FOTO: Johanna Pedziwiatr/Stadtwerke Zweibrücken / Johanna Pedziwiatr