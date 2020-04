In Zeiten von Corona

Bürgermeister und Sozialdezernent Christian Gauf (CDU) erläuterte deshalb bei der jüngsten Stadt-Presskonferenz, das Problem in Zweibrücken sei mit Großstädten nicht zu vergleichen. Und betonte: „Wir haben jederzeit Notunterkünfte zur Verfügung, niemand muss im Freien übernachten.“

In den Obdachlosen-Zimmern würden mehrere Personen zusammen untergebracht, deutete Gauf an, warum einzelne Obdachlose trotzdem auf der Straße zu sehen sind. Selbst wer samstags oder sonntags obdachlos werde, könne dann in Zweibrücken eine Unterkunft bekommen, hebt Gauf hervor: Der kommunale Vollzugsdienst habe für solche Fälle Schlüssel für Wohnungen parat. Auch die Grundversorgung sei gewährleiste: Das Zweibrücker Sozialamt gewähre Obdachlosen 14 bis 15 Euro pro Tag, das reiche auf jeden Fall für Essen und Trinken.