Das für den 2. und 3. April geplante 24-Stunden-Schwimmen im Zweibrücker Badeparadies wurde verschoben. „Wir halten uns da an die Empfehlungen, Veranstaltungen mit vielen Menschen nicht durchzuführen“, erklärte am Freitagmorgen der Geschäftsführer der Zweibrücker Stadtwerke, Werner Brennemann.

Mit dem Erlös sollte das Projekt „Zweibrücken lernt schwimmen“ weiter finanziert werden. Bei dem Projekt unterstützt ein Schwimmlehrer den Schwimmunterricht in Grundschulen.

„Das Projekt ist uns weiter wichtig und auch die Idee mit der Aktion, Geld zu sammeln“, sagt Brennemann. Deshalb würden die Stadtwerke an der Idee 24-Stunden-Schwimmen festhalten. „Das wird nicht gestrichen. Nur verschoben.“ Bis wann könne er nicht sagen. „Da müssen wir die Entwicklung abwarten.“

Andernorts (etwa in Trier und Koblenz) wurden bereits Schließungen städtischer Bäder beschlossen. Der Zweibrücker Bürgermeister Christian Gauf sagte am Freitagabend auf Anfrage, in Zweibrücken sei hierzu noch nichts entschieden. Man prüfe generell gemeinsam täglich neu mit dem Kreisgesundheitsamt die Notwendigkeit von Maßnahmen.

(sf)