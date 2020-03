später lesen Bei drittem Einsatz wegen zu lauter Musik: 49-Jähriger droht, Polizisten zu köpfen SEK-Einsatz gegen lauten mit Axt bewaffneten Mann FOTO: dpa / Peter Kneffel FOTO: dpa / Peter Kneffel Teilen

Anwohner haben sich am Samstagabend bei der Polizei über Ruhestörungen durch überlaute Musik aus einem Haus in Zweibrücken-Ernstweiler beschwert. Was zunächst nach einem Routineeinsatz für Zweibrücker Ordnungshüter aussah, entwickelte sich dann immer dramatischer.