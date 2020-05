Partei beantragt für nächste Stadtratssitzung, Unternehmer öffentliche Flächen bis Ende 2020 kostenlos nutzen zu lassen. Von Mathias Schneck

Es geht jetzt darum, ein Signal zu senden. Das findet Stéphane Moulin. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Zweibrücker Stadtrat sagt, vielen Gastronomen und Händlern sitze die Existenzangst im Nacken angesichts wochenlanger Corona-Sperrungen.

Die SPD will nun besagtes Zeichen senden, dass die lokale Politik um die Sorgen der Unternehmer weiß – und hat deshalb für die Stadtratssitzung am Mittwoch, 13. Mai einen Antrag formuliert. In dem wird die Verwaltung dazu aufgerufen, den Gastronomen und Händlern öffentliche Flächen, die diese nutzen (etwa für Außenbestuhlung oder Aufstellen von Warenständern) bis Ende 2020 nicht in Rechnung zu stellen. Ferner bittet die SPD darum, dass „die Gewerbetreibenden großzügig mehr Flächen erhalten, damit zum Beispiel das Abstandsgebot besser eingehalten werden kann.“

„Die Corona-Pandemie stellt alle Bereiche des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens vor große Herausforderungen. Dabei spitzt sich die Situation in Zweibrücken für die kleinen Händler, Betriebe und Gastronomen immer weiter zu“, warnt die SPD in ihrem Antrag, den neben Fraktionschef Moulin ferner seine Stellvertreterin Theresa Wendel unterzeichnet hat. „Viele Zweibrücker unterstützen bereits mit der Nutzung von Abhol- und Lieferdiensten, die von der Händlervereinigung Gemeinsamhandel unter ,Zweibrücken bringt’s’ zusammengefasst sind, die lokalen Unternehmen“, lobt Moulin diese Solidarität der Bürger zu Adressen in ihrer Heimatstadt.

Aber alleine helfe das den Unternehmern in deren prekärer Lage nicht. Natürlich sei auch der Antrag der SPD „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, ist sich Moulin bewusst. Aber eine kleine Unterstützung könne es schon sein.

Es gebe in der Corona-Krise zahlreiche Hilfsprogramme für große Unternehmen, da müsse die Politik darauf achten, dass die Kleinen, die keine so laute Stimme haben, nicht überhört werden, mahnt der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Wie hoch der Einnahmeverlust für die Zweibrücker Kämmerei sein wird, wenn die Stadt dem SPD-Antrag folgt, vermag Moulin nicht zu sagen. Das sei auch die nicht die Aufgabe einer antragstellenden Partei. Die Stadt müsse das nun berechnen, Moulin hofft, dass die Verwaltung vielleicht bereits in der Stadtratssitzung am 13. Mai hierüber Auskunft geben kann, der Antrag sei ja mit einigen Tagen Vorlaufzeit gestellt werden.

„Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass die Kosten hierfür – im Vergleich zu anderen Hilfspaketen, die bereits geschnürt worden sind – im überschaubaren Bereich sein werden“, ist Moulin überzeugt.

Der Fraktionschef merkt an, dass die kostenlose Nutzung öffentlicher Flächen für Gastronomie und Handel auch dann gelten soll, wenn es möglicherweise im Herbst wieder Veranstaltungen in der Stadt geben kann.

Moulin denkt „beispielsweise an die ,Feierabend-Reihe, die vielleicht im September möglich ist“.