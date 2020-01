später lesen Rheinland-pfälzische Klassenlauf-Prüfungen Erfolg auf ganzer Linie für Skate’n Fun Saar-Pfalz Teilen

(red) Am vergangenen Wochenende fanden in der Eis-Arena Zweibrücken die rheinland-pfälzischen Klassenlauf-Prüfungen statt. Dabei mussten alle Teilnehmer in ihrer entsprechenden Kategorie diverse Elemente größtenteils fehlerfrei zeigen, um bei der kommenden Landesmeisterschaft im März in einer höheren Klasse starten zu können.