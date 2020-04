Die Gesangsvereine sind verstummt – Gespräch mit Kreisverbandschorleiter Westpfalz-Blies, Achim Baas. Von Franz-Josef Majer

Singen im Chor, das ist wie bei einer Mannschaftssportart: Richtig Spaß macht es nur, wenn viele zusammen das Hobby ausüben. In den Zeiten der Corona-Epidemie mit ihren massiven Einschränkungen ist das nicht mehr möglich. Keine Chorproben, keine Auftritte, die Vereine trifft es hart. Darüber haben wir mit den Chorleiter des Kreischorverbandes Westpfalz-Blies, Achim Baas (Donsieders) gesprochen.

Was bedeutet Musik und Gesang für Sie gerade in dieser schwierigen Zeit?

Achim Baas: Ich nutze die Zeit, um selbst mal wieder häufiger Klavier zu spielen, eine für mich sehr entspannende und beruhigende Beschäftigung. Es ist etwas anderes, nur für sich zu spielen, als Musikstücke für eine Chor zu üben.

Vermissen Sie die Übungsstunden mit ihren Chören in Rodalben und Donsieders?

Achim Baas: Seit 12. März sind alle Proben und Veranstaltungen meiner Chöre bis auf Weiteres abgesagt. Das Erlebnis des gemeinsamen Singens und auch der gewohnte Austausch und die Begegnung mit den Sängerinnen und Sängern fehlen mir schon.

Wie haben die Sängerinnen und Sänger diese Einschränkungen angenommen?

Achim Baas: Die Absage von Veranstaltungen und Proben sind auf viel Verständnis gestoßen. Natürlich freut es mich, auch außerhalb der Corona-Krise, wenn sie neue Stücke zu Hause üben. Ein Chor profitiert immer davon, wenn die einzelnen ihre Parts sicher beherrschen. Andererseits lebt ein Chor vom gemeinsamen Tun, vom gemeinsamen Klang, vom Zusammensetzen der Einzelstimmen zu einem gemeinsamen Ganzen. Das ist momentan leider nicht möglich.

Haben die Chormitglieder Hausaufgaben bekommen, bestimmte Lieder zu üben?

Achim Baas: Spezielle Hausaufgaben hängen natürlich auch davon ab, welchen Leistungswillen die Chöre und ihre Chormitglieder mitbringen und welche musikalischen und technischen Voraussetzungen vorhanden sind. Dazu gehören zum Beispiel Kenntnisse im Notenlesen und vom Blattsingen, Erfahrung im Umgang mit neuen Medien, die Nutzung von Musik-Software oder von Übe-Files. Teilweise setze ich solche Hilfsmittel bei dem ein oder anderen Chor ein. Sollten wir uns auf eine längere Zeit ohne Proben einstellen müssen, werden wir natürlich ausprobieren, ob sich das ein oder andere breiter umsetzen lässt, zum Beispiel das Üben mit eingesungenen Audio-Dateien.

Für welche Auftritte liefen gerade die Vorbereitungen? Welche Veranstaltungen waren geplant?

Achim Baas: Die Mitgliederversammlungen der Vereine konnten nicht stattfinden. Auch etliche Auftritte bei anderen Chören sind schon ausgefallen. Sehr schade, aber völlig verständlich ist die Absage des Deutschen Chorfestes in Leipzig, an dem ich mit meinem Chor „Voices“ teilnehmen wollte. Vom 30. April bis 3. Mai hätten sich bei dieser Großveranstaltung über 500 Chöre getroffen. Es wäre ein Event gewesen, von dem unheimlich viele Impulse für das Chorwesen hätten ausgehen können.

Und wie geht es weiter?

Achim Baas: Ich befürchte auch Absagen und Einschränkungen für viele weitere geplante und gewohnte Veranstaltungen in den nächsten Wochen wie Begegnungskonzerte, Freundschaftssingen, Serenaden, das Singen in Gottesdiensten. Natürlich stellt sich die Frage, wie es in diesem Jahr überhaupt weitergehen kann. Wann können wieder öffentliche Konzert stattfinden, worauf sollen wir uns vorbereiten, was sind die nächsten umsetzbaren musikalischen Ziele? Vorbereitung auf ein Konzert heißt im Laienchorwesen ja monatelange intensive Probenarbeit.

Gibt es regelmäßige Kontakte mit dem Vorstand und anderen Chorleitern im Sängerkreis?

Achim Baas: Der Kreischorverbandstag wurde abgesagt, auch alle Gremiensitzungen sind ausgesetzt. Es gibt allerdings telefonische oder online Kontakte zum Austausch über die aktuelle Situation zwischen Chorleitern.

Sehen Sie den Chorgesang und Gesangvereine in der Existenz gefährdet?

Achim Baas: Wir haben eine Krise, die vorübergehen wird, die allerdings manche Vereine schon in existenzielle Schwierigkeiten bringen kann. Wenn hohe laufende Kosten zu bestreiten sind, zum Beispiel ein Vereinsheim zu unterhalten ist, brauchen die Vereine natürlich Einnahmen durch Veranstaltungen und Konzerte, die jetzt fehlen. Ich hoffe, dass alle Vereine diese schwierige Phase gut überstehen. Die Begeisterung für das Singen im Chor wird es auch nach Corona noch geben.

Was tun der Kreischorverband und der Chorverband der Pfalz, um Chorleiter und Vereine in der schwierigen Situation zu unterstützen?

Achim Baas: Alle Veranstaltungen und Seminare des Chorverbandes sind vorerst abgesagt. Der Verband informiert seine Mitglieder aktuell über den Newsletter und gibt Hinweise und Tipps zum Umgang mit der Situation in Bezug auf Veranstaltungen, Chorproben oder auch zu rechtlichen und finanziellen Auswirkungen der Krise für Chöre und Chorleiter.

Zahlen die Vereine noch die Honorare der Chorleiter?

Achim Baas: Wie es aktuell mit der Weiterzahlung der Chorleiterhonorare aussieht, darüber habe ich keinen Überblick, es wird wohl kein einheitliches Vorgehen geben. Im Sinne einer weiterhin vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Chorleitern und ihren Chören wäre es sinnvoll, wenn man sich auf einvernehmliche Lösungen einigen und Kompromisse finden könnte. Ein guter Weg wäre, wenn Vereine vorerst Honorare – zumindest teilweise – weiterzahlen, um den Chorleiter nicht in seiner Existenz zu gefährden. Dieser sollte dafür anbieten, nach der Corona-Krise in entsprechendem Umfang ausgefallene Proben nachzuholen, etwa durch Verlängerung der wöchentlichen Probenzeiten, Zusatzproben für Stimmgruppen oder Chorworkshops. Ein anderer Weg wäre es, schon jetzt verstärkt neue Medien zu nutzen, beispielsweise könnte der Chorleiter Audio-Dateien von neuen Stücken für die einzelnen Stimmen zum häuslichen Üben erstellen und versenden. Es gibt hier sicher noch weitere kreative Kompensationsmöglichkeiten.

Gibt es eine finanzielle Absicherung für hauptberufliche Chorleiter?

Achim Baas: Für einen hauptberuflichen Chorleiter würde eine Einstellung der Honorarzahlung schnell zu einer existenziellen Bedrohung führen. Das Soforthilfe-Paket des Bundes für Selbstständige und Freiberufler leistet Hilfe nur bei den laufenden Betriebskosten, die allerdings bei Chorleitern im Grunde keine Rolle spielen. Ihnen bliebe dann nur die Möglichkeit, Grundsicherung zu beantragen.

Ab wann rechnen Sie wieder mit einigermaßen Normalität?

Achim Baas: Ich rechne damit, dass wir erst wieder in der zweiten Jahreshälfte eine einigermaßen reguläre Chorarbeit beginnen können und würde mir wünschen, dass wir spätestens in der Weihnachtszeit auch wieder öffentliche Konzerte veranstalten dürfen.

Welche Auswirkungen durch die Pandemie-Beschränkungen werden länger spürbar sein?

Achim Baas: Die sorgfältige Beachtung von Hygienevorschriften und das Einhalten von Abstandsregeln wird wie im gesamten gesellschaftlichen Leben sicher auch in der Chorarbeit noch länger eine Rolle spielen und Einfluss auf unsere zukünftige Probenarbeit haben. Ich gehe davon aus, dass größere chorische oder gesellige Veranstaltungen in ihrer bisherigen Form in den nächsten Monaten noch nicht möglich sein werden. Viel wird davon abhängen, wie sich die Pandemie weiter ausbreitet, und ob es gelingt, in absehbarer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln.

Viele Gesangvereine leiden schon seit längerem unter Sängerschwund. Viele Vereinschöre sind auch überaltert. Befürchten Sie, dass ältere Sängerinnen und Sänger, die zu den Risikogruppen gehören, wegbleiben?

Achim Baas: Es wäre sehr schade, wenn dem so wäre, hat das Singen im Chor doch auch eine soziale, gemeinschaftsfördernde Funktion, die gerade für die ältere Generation sehr wichtig ist. Andererseits gilt es natürlich deren Gesundheit zu schützen, daher könnte ich verstehen, wenn ältere oder chronisch kranke Chormitglieder sich noch eine längere Zeit nicht an den wieder beginnenden Proben beteiligen. Es ist dann Aufgabe der Chorgemeinschaft, die Verbindung mit diesen Menschen aufrecht zu halten, bis die Krise überwunden ist.

FOTO: Pertsch (Achim Baas)