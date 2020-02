später lesen Pop-Vorschau: Das Zweibrücker Konzertwochenende Sin City, Disco Inferno und Schlagerparty am Samstag FOTO: Band FOTO: Band Teilen

Schlager, Hardrock oder Funk und Disco – zwischen diesen Stilen können sich Zweibrücker Musikfans am Samstag entscheiden. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, gibt es diesen Donnerstag auch wieder Akustikrock im Irish Pub „The Lucky Pint“, wo das Akustikduo 2 of Us ab 20 Uhr Rock-, Pop- und Folkhits der 60er- und 70er-Jahre spielt (Eintritt frei). Von Christian Angel