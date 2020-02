Sie will die Verwaltung digitaler machen

Alessa Buchmann ist seit Oktober Leiterin des Zweibrücker Hauptamtes. Von Nadine Lang

„Ich muss mich in die Rolle noch etwas einfinden“, sagt Alessa Buchmann. Im Oktober vergangenen Jahres ist sie zur Hauptamtsleiterin der Stadt Zweibrücken aufgestiegen. Dabei wurde sie nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache beäugt, dass sie als Frau, und auch noch recht junge, solch eine hohe Führungsposition ausübt, als sie auf Jörg Eschmann folgte.

Zuvor war sie eine der Sachgebietsleiterinnen des Hauptamtes. Die 33-Jährige hat ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung absolviert und nie das Amt gewechselt. „Ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich beim Hauptamt immer Aufstiegschancen hatte und habe die einfach ergriffen“, erklärt Alessa Buchmann. Für sie war immer klar, dass sie die Chance ergreifen wolle, wenn es Möglichkeiten gibt, mehr aus ihrem Beruf zu machen. Darum bewarb sie sich auch ohne Zögern, als die Stelle intern ausgeschrieben wurde.

Mit dem Weggang Eschmanns und der Beförderung Buchmanns änderte sich auch die interne Arbeitsverteilung. Aus dem Haupt- und Personalamt wurde das Hauptamt und das Personalamt. Somit änderten sich ein Stück weit auch die Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten. Für Buchmann gerade eine Herausforderung, ist ihre Nachfolgerstelle doch noch unbesetzt und auch die Stelle des Pressesprechers, die ihrem Amt zugeordnet ist, unbesetzt.

Das Hauptamt selbst ist wenig bürgernah, außer zu Wahlzeiten und zur Volkszählung hat es wenig Außenkontakt. Es ist ein Querschnittsamt für die Verwaltung, mit EDV, Pressestelle, Beschaffungswesen, interner Postverteilung, Digitalisierung, Kommunalrecht und Statistiken und einer engen Zusammenarbeit mit der Stadtspitze – Themen, die die innere Verwaltung betreffen. Zusätzlich stehen Projekte an. „Das Thema Digitalisierung ist etwas, das ich gerne vorantreiben würde“, erklärt Alessa Buchmann. Damit Bürger Verwaltungsvorgänge online umsetzen können, muss technisch aber auch organisatorisch noch einiges angepasst werden. Aber auch intern ist die Digitalisierung ein Thema, das in Zeiten von Papiervermeidung und „E-Akten“ umgesetzt werden sollte.

Im nächsten Jahr steht für die neue Hauptamtsleiterin ein Projekt an, das zuletzt direkt nach ihrer Berufsausbildung ihre erste Projektmitarbeit darstellte. „Zensus 2021“, die Volkszählung, die alle zehn Jahre durchgeführt wird, begegnet ihr daher ein zweites Mal in ihrer beruflichen Laufbahn. Nur in anderer Position. Etwa ab Herbst werden sich die Mitarbeiter des Hauptamtes langsam auf die anstehende Volkszählung vorbereiten. Dann müssen unter anderem Fortbildungen für das gesonderte Programm besucht werden und Erhebungsbeauftragte eingewiesen werden, bevor die Bürgerbefragungen starten.

Und auch eine andere Statistik läuft über Alessa Buchmanns Tisch. Nämlich die der neuen Erdenbürger in der Rosenstadt. 281 Geburten wurden im vergangenen Jahr gemeldet. Darunter als Spitzenreiter vier Mal Leon und Maximilian und vier Mal Emilia und Mathilda.