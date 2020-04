Prozess am Landgericht Zweibrücken: Die Staatsanwaltschaft wirft zwei führenden Drogenverkäufern Handel im Wert von 1,85 Millionen Euro vor. Von Rainer Ulm

Einen Strafrahmen von sechseinhalb bis achteinhalb Jahren Haft hat Staatsanwalt Patrick Langendörfer am Dienstag zwei mutmaßlichen Drogendealern in Aussicht gestellt – nach einem mehrstündigen, von deren Verteidigern angeregten sogenannten Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen. Die beiden 34- und 62-jährigen Homburger müssen sich derzeit vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken verantworten. Sie sollen die beiden Führungsfiguren einer fünfköpfigen Bande gewesen sein, der der Verkauf von Drogen in den vergangenen sechs Jahren sage und schreibe 1 850 550 Euro eingebracht haben soll. Diesen Betrag hatte die Ermittlungsbehörde ausgerechnet.

Staatsanwalt Langendörfer legt den beiden Angeklagten zur Last, seit dem Jahr 2013 in Zweibrücken, Waldmohr, Homburg, Forbach und andernorts gemeinsam mit anderen gesondert verfolgten Angeklagten und als Mitglieder einer Bande in 130 Fällen mit Betäubungsmitteln, vor allem Marihuana und Amphetamine, „umfangreich“ gehandelt zu haben. Zudem sollen sie große Mengen Drogen in den Niederlanden und Frankreich beschafft und nach Deutschland eingeführt und deren Weiterverkauf organisiert haben. Dabei sollen sie sich ein Netz von Unterhändlern aufgebaut haben.

So sollen die beiden Gelegenheitsschrott- und Gebrauchtwagenhändler und ihre Helfershelfer laut Anklageschrift seit 2018 auf einem Parkplatz in Waldmohr regelmäßig Drogen verkauft, Mitte 2019 mit einem Probekauf im französischen Forbach ein größerer Deal angebahnt haben, in dessen Folge Marihuana im Wert von 11 000 Euro nach Homburg geschafft wurde. In der dortigen Tiergartenstraße seien später bei einer Polizeikontrolle in einem abgestellten Opel Corsa 3,5 Kilogramm Haschisch sichergestellt worden. Auch selbst angebautes Cannabis soll die Bande verkauft haben. In einer Sporttasche wurden im Oktober vergangenen Jahres bei einer Wohnungsdurchsuchung gleich kiloweise Marihuana, Amphetamine, Haschisch und auch jede Menge Ecstasy-Pillen gefunden.

Die Drogen waren offenbar bestimmt zum Weiterverkauf durch die Unterhändler, die damit ihren Eingenbedarf an Drogen stillten, indem sie die von der Bande beschafften Drogen relativ risikoarm gewinnbringend weiterverkauften, ohne dabei in Vorkasse gehen zu müssen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten vor, die Sporttasche voller Drogen in der Wohnung deponiert zu haben. Das allerdings bestritten deren Verteidiger jetzt – und wollen das in einer der nächsten Verhandlungen „qualifiziert und schlüssig“ beweisen, wie sie nach dem Rechtsgespräch zu Protokoll gaben. Zudem regten die Anwälte, darunter Walter Köhl und Christine Günther aus Saarbrücken, an, die Zahl der vorgeworfenen 130 Fälle um hundert Drogendeals „zu minimieren“. Denn die Anwälte der 34- und 62-jährigen Homburger hielten eine Beteiligung ihrer Mandanten an der übergroßen Mehrheit der ihnen vorgeworfenen Drogendeals für „bislang noch nicht sicher“ erwiesen, wie es in dem Protokoll des Rechtsgesprächs weiter heißt. Hingegen sei in 30 Fällen „eine Verständigung möglich“ – also wohl wenn die Angeklagten ein Geständnis ablegen. Denn bislang schwiegen der 34- und 62-Jährige zu den Tatvorwürfen. Befragt von der Vorsitzenden Richterin Susanne Thomas, machten lediglich persönliche Angaben und berichteten über ihre Vergangenheit, die geprägt war von Drogen, Alkohol und Spielsucht – und auch von einigen Gefängnisaufenthalten.

Laut Betäubungsmittelgesetz wird der bandenmäßige Umgang mit Drogen in nicht geringen Mengen, wozu der Anbau, die Herstellung, das Handeltreiben sowie die Ein- und Ausfuhr gehören, mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht.

Fortgesetzt wird die Verhandlung im Landgericht Zweibrücken, Goetheplatz 2, am Montag, 4. Mai, 9.30 Uhr.