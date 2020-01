Arbeitsunfall bei einer Firma Am Funkturm in Zweibrücken

(red) Arbeitsunfall bei einer Firma Am Funkturm in Zweibrücken. Dort wurden nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 11.20 Uhr zwei Männer (46 und 57 Jahre alt), die auf einem Gerüst standen und Arbeiten an einem Hallendach durchführten, schwer verletzt. Ein Kunde, der in der Halle Material abgeliefert hatte, stieß beim Rückwärtsausfahren gegen das hohe Arbeitsgerüst, wodurch die Männer etwa vier Meter in die Tiefe stürzten. Sie wurden mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen (Trümmerbuch am Ellenbogen/schwerer Beckenbruch) ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand weiterhin Sachschaden von etwa 1000 Euro.