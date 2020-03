Bis zur Wochenmitte bestimmt eine umfangreiche Hochdruckzone über Mitteleuropa das Wetter. Am Donnerstag und Freitag wird diese brüchig und schwache Störungen könnten örtliche Schauer auslösen. Am Wochenende baut sich über dem Nordatlantik voraussichtlich ein kräftiges Hochdruckgebiet auf, welches sich bis zum Wochenende nach Südskandinavien verlagert. Von Michael Agne

Dadurch könnte sich in unserer Region wegen großer Druckunterschiede eine lebhafte Nordost- bis Ostströmung einstellen. Die Folge davon wäre eine deutliche Abkühlung und möglicherweise auch einige Schneeflocken, sowie eine steigende Wahrscheinlichkeit für Nachtfröste.

Montag Die neue Woche startet mit einer hohen und mittelhohen Wolkenschicht, durch welche die Sonne zwar häufig, allerdings meist nur in milchiger Form durchscheinen kann. Die Temperaturen klettern dabei häufig in den milden Frühlingsbereich.

Dienstag Heute strahlt die Sonne meist nur von einem leicht bewölkten Himmel. Lediglich am Nachmittag können die Haufenwolken auch mal etwas mächtiger werden. Die Temperaturen steigen weiter an.

Mittwoch Auch heute verwöhnt uns die Sonne meist von morgens bis abends und es bleibt trocken. Die Temperaturen können am Nachmittag bereits schon die 20 Grad–Marke knacken.

Donnerstag Die Sonne sollte uns weiterhin noch für längere Zeit treu bleiben. Allerdings können sich im Tagesverlauf einige mächtigere Haufenwolken bilden. Es wird nochmals angenehm warm.

Weiterer Trend Am Freitag entwickeln sich in der noch ziemlich warmen Frühlingsluft mit etwas Sonneneinstrahlung mächtige Schauer- und Gewitterwolken. Am Wochenende steht uns dann aber voraussichtlich eine kräftige Abkühlung bevor. In der Nacht zu Samstag können sogar in höheren Lagen Schneeflocken fallen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 2 bis 5, Dienstag 4 bis 7, Mittwoch 6 bis 9, Donnerstag 6 bis 9. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 14 bis 17, Dienstag 17 bis 20, Mittwoch 18 bis 21, Donnerstag 19 bis 22. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 10 bis 20, Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 15 bis 25. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0, Donnerstag 0. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 6 bis 7, Dienstag 9 bis 10, Mittwoch 10 bis 11, Donnerstag 7 bis 8. Windrichtung und Stärke: Montag Variabel 2 bis 3, Dienstag Variabel 2 bis 3, Mittwoch Variabel 2 bis 3, Donnerstag Variabel 2 bis 3.