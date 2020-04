Die Zweibrücker freuen sich über wiedergewonnene Freiheiten und begrüßen die Maskenpflicht. Von Markus Hagen

Seit Montag dürfen kleinere und größere Geschäfte in der Coronavirus-Krise wieder öffnen. Die Zahl der Einkaufsinteressierten in der Fußgängerzone und Umgebung hält sich aber schon noch in Grenzen. Manche Geschäfte haben noch geschlossen. So Reisebüros. Kein Wunder auch, denn an Buchungen für Reisen, die irgendwann stattfinden können, besteht mit Sicherheit noch kein Bedarf. Geschlossen weiter Restaurant und Gaststätten.

So auch das Joni´s. Das ehemalige „Coyote Cafe“ wollte am 1. April mit einem neuen Konzept unter dem neuen Namen wieder seine Türen öffnen. Steffen Porath wollte mit zwei weiteren Betreibern, Stefanie Hartmann und Flroian Jonitz, ein neues Gastronomie-Erlebnis anbieten. Burger, Pasta und Steaks, dazu vegetarische Speisen standen auf dem Speiseplan. Doch vorerst muss die Küche weiter kalt bleiben. Zeit genug für Steffen Porath mit seiner Frau Irina und seinen beiden Töchtern Lilly und Mia bei sonnigem Wetter einen Spaziergang durch die Innenstadt der Rosenstadt zu unternehmen. Etwas missmutig schaut Steffen Porath auf sein zwangsweise geschlossenes Restaurant und Bistro. ,,Für mich ist die weitere Zwangsschließung weiter nicht nachvollziehbar. Andere Geschäfte dürfen öffen. Wir nicht.“ Die Räumlichkeiten im ,,Joni´s“ ließen alle Möglichkeiten, wie unter anderem zwei Meter Abstand und Hygienemaßnahmen zu.

Ehefrau Irina Porath freute sich, dass sie mit Mia und Lilly endlich wieder nach draußen kann. ,,Nur zu Hause mit den Kindern herum zu sitzen ist, wirklich schwierig, nachdem mir wegen der Schließung von Kita und Kindergarten auch nichts anderes übrig blieb.“ Die nun ab kommenden Montag auch in Rheinland-Pfalz angeordnete Mundschutzpflicht in Geschäften und bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs findet Artzhelferin Porath absolut richtig. „Sie hätte früher, vor zwei oder gar drei Wochen kommen müssen.“ Die Freigabe zur Öffnung der Geschäfte findet sie dagegen zu früh. „Man hätte durchaus noch die eine oder andere Woche warten können.“

Nur zu gerne hätte die Zweibrückerin Anja Johann am Freitag ihren 54. Geburtstag mit Freunden und Bekannten gefeiert. „Ich finde die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronavierus-Pandemie für überzogen“, zeigt sich die ehemalige Altenpflegerin auch über die Schließung von Restaurants empört. Die hohen Zahlen von Toten könne man auch nicht allein auf das Virus zurückführen. „Viele Menschen wäre ohnehin wegen ihrer Vorerkrankungen gestorben und nicht allein wegen des Corona-Virus.“ Auch Anja Johann meinte, dass man die Mundschutz-Pflicht früher hätte zur Pflicht machen müssen.

Flugbegleiterin Katrin Mohr aus Zweibrücken hat wegen der Stilllegung des Flugverkehrs nun noch mehr Zeit, mit ihrer fast zweijährigen Tochter Jana unterwegs zu sein. „Schön, dass die Geschäfte langsam wieder öffnen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist dies auch möglich.“ Sie freut sich über die Abwechslung. Mit der Maskenpflicht hat sie kein Problem. ,,Diese Maßnahme ist absolut richtig und muss konsequent befolgt werden, wenn man das Corona-Virus in den Griff bekommen will.“

Der 14-jährige Schüler der IGS Contwig Yannick Hüßmann nimmt sich mit seinem Freund Zeit, in Zweibrücken etwas zu flanieren. Erst am 4. Mai müssen beide wieder in die Schule. ,,Mit dem Schulunterrricht im Homeoffice kam ich ganz gut zu Recht“, sagt er. Er ist froh, dass nun so langsam mit der Öffnung von Geschäften etwas Normalität zurückkehrt. Die Mundschutzpflicht sei zwar auch für ihn ungewohnt und bestimmt lästig. ,,Aber es muss halt sein.“

Von richtigen Maßnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise sprichte Erich Diehl. Der Zweibrücker, der während der Woche auf Montage für ein Umzugsunternehmen ist, meint: ,,Es war höchste Zeit, dass man andere und sich mit diesem Mundschutz schützt.“ Andreas Schieler sieht dies genauso. ,,Wir müssen alles tun, um die Verbreitung dieses Virus weiter einzudämmen. Die Ansteckungsgefahr ist hoch. Nicht immer wird der empfohlende Abstand von zwei Metern eingehalten.“

Andreas Wachs schließlich war unterwegs, um einige Besorgungen zu erledigen. ,,Endlich sind die Geschäfte wieder auf“, zeigt er sich auch positiv genüber der angeordneten Mundschutzflicht.

