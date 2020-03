(red) Die Liste der Einschränkungen wegen des Corona-Virus wird täglich länger. Am Wochenende wurde bekannt, dass auch das Zweibrücker Badeparadies bis auf Weiteres geschlossen ist.

Die Sparkasse Südwestpfalz wird ab Mittwoch eine Reihe von Geschäftsstellen in Selbstbedienungs-Filialen umwandeln; eigentlich war das erst für den 1. April geplant. Im Westen der Südwestpfalz sind davon betroffen die Filialen in Niederauerbach, Hornbach, Rieschweiler und Wallhalben. Abgesagt wurde am Wochenende auch der für Freitag, 3. April, vorgesehene Umwelttag in Wattweiler. Beim THW Zweibrücken wurden Weiterbildungen und die Jugendarbeit auf Eis gelegt.