(cvw) Die Zweibrücker Buchautorin Sarina Keller und Victor's Genussladen laden am Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr zu einer Lesung in das Ladengeschäft in der Hauptstraße ein. Keller-Fans werden die eine oder andere Bekannte, etwa aus ihren „Sylter Strandkorbgeschichten“ treffen, vor allem aber „Kurzgeschichten zum Dahinschmelzen“ aus ihrem neuen Buch.