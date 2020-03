später lesen So wirds Wetter Rückschlag für den Frühling FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Die unser Wetter bestimmende Hochdruckzone schwächt sich ab, so dass sich am Freitag Regengüsse entwickeln können. Gleichzeitig gelangt kältere Luft in unsere Region. Infolgedessen erleidet der Frühling eine gehörige Bruchlandung. Von Michael Agne