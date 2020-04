Der Betreiber UBZ bereitet alles vor, um den Park am Dienstag oder Mittwoch unter den geltenden Coronaschutz-Gesundheitsrichtlinien zu öffnen. Von Fritz Schäfer

„Am Dienstag oder am Mittwoch öffnen wir den Rosengarten“, kündigt der Vorstandsvorsitzende des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) Werner Boßlet, auf Nachfrage des Pfälzischen Merkur an. „Wir warten noch auf die neue Rechtsverordnung des Landes.“ In einer Pressemitteilung hat das Land am Freitagvormittag geschrieben, dass neben anderen Lockerungen auch Zoos, Tierparks und botanische Gärten wieder öffnen können.

„Das reicht uns nicht. Wir müssen uns schon an die Verordnungen halten“, betont der UBZ-Chef. Allerdings bereite sich der Betrieb schon auf die Öffnung vor. Am Montagmorgen kämen die Verantwortlichen zusammen und beraten, wie sie die Öffnung schnell umsetzen können, so Boßlet. „Das Ziel ist, den Rosengarten am Dienstag zu öffnen. Spätestens am Mittwoch.“ Es sei denn, in der Verordnung stehen Bedingungen, die der UBZ nicht erfüllen könne. Zum Beispiel, falls er jedem Besucher eine Schutzmaske geben müsste.

Die geforderte „strenge Zutrittskontrolle“ soll dadurch erreicht werden, dass der Zugang und Ausgang nur über den Eingang am Kubus erfolgen wird. Boßlet: „Nur so haben wir eine Kontrolle.“ An der dortigen Kasse werden die Mitarbeiter durch eine Plastikscheibe geschützt. Im Dornröschen werden vorerst nur Geschenkartikel verkauft, weil Cafébetrieb landesweit untersagt bleibt. Deshalb muss auch der Spielplatz im Rosengarten wie alle Spielplätze geschlossen bleiben.

Auch die Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) weist in einer Pressemitteilung auf die strengen Zutrittskontrollen in Parks „mit weitläufigem Außenbereich“ hin. Es sollen durch die Einhaltung der Abstandsregeln weiterhin Menschenansammlung vermieden werden. Nach einer ersten Überlegung Boßlets könnte pro 20 Quadratmeter ein Besucher zugelassen werden. Der Zweibrücker Rosengarten ist rund 50 000 Quadratmeter groß.

Gärtnerisch ist der Rosengarten schon länger vorbereitet auf die Saison, wie Stadtgartenmeister Heiko Hübscher vor zwei Wochen in einem Pressegespräch erklärt hat. In ihrer Pressemitteilung schreibt Höfken, dass Zoos und Tierparks auch bei der Schließung „Futter und Pflege“ benötigen. Eintrittsgelder dienten der Finanzierung der Einrichtung. Gärten benötigen zwar kein Futter. Aber sie benötigen die Pflege der Gärtner. Ein Ausflug ins Freie sei für die Menschen in der Zeit „Balsam für die Seele“ schreibt Höfken.