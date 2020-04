Die Gärtner erledigen ihre Arbeit. Auch wenn noch unklar ist, wann der Garten öffnet. Von Fritz Schäfer

Die Rasenflächen wurden bereits gemäht, die Umrandungssteine gesäubert, das Gartenmöbel hergerichtet und der Rosenschnitt liegt in den letzten Zügen. In den letzten Wochen hatten die Mitarbeiter des Zweibrücker Rosengartens einiges zu tun. „Die Gärtner im Rosengarten arbeiten. Daran ändert auch das Corona-Virus nichts“, erklärt Stadtgartenmeister Heiko Hübscher. „Die Arbeiten laufen auch in diesem Jahr ganz normal.“

Allerdings seien die Arbeiten in diesem Jahr so organisiert, dass die Mitarbeiter wenig direkten Kontakt mit den Kollegen hätten, betont der Chef des Rosengartens. Sei es im Umkleidebereich, bei der Arbeit oder in den Pausen. „Der Infektionsschutz geht derzeit vor“, unterstreicht Hübscher. Dazu sollen die Begegnungen im Rosengarten minimiert werden. „Unsere Mitarbeiter halten sich an diese Vorgaben.“

In den Wochen vor der Schließung des Rosengartens hätten sich die Besucher mit Jahresgarten trotz der Bitte, Abstand zu halten, nicht immer daran gehalten. Nicht nur, dass sie sich beim Spaziergehen oder bei der Pause an den Stühlen ganz nah gekommen seien. Sie seien auch den Mitarbeitern auf die Pelle gerückt. Nach der gültigen Verordnung ist der Rosengarten als Freizeitpark vor zwei Wochen geschlossen worden, wenige Tage vor der offiziellen Saisoneröffnung am 29. März.

Blühende Magnolien und teilweise auch blühende Kirschbäume hätten die Besucher auch nicht bewundern können. „Die sind uns erfroren“, sagt Hübscher. Die eiskalten Nächte nach schönen Tagen nennt der Gartenmeister als Grund. Jetzt hofft er auf gemäßigte Temperaturen, damit die Apfelbäume erblühen können. Der viele Regen im Winter hätte dem Garten gut getan. „Aber wir brauchen auch Frühjahrsregen. Sonst wird es für die Pflanzen mit flachen Wurzel wieder zu trocken.“

Im Winter haben die Stadtgärtner unter anderem die Lamellenwand zur Allee in Eigenbau erneuert. „Die alte aus den 1950er Jahren war marode. Aber wir haben die Abgrenzung genau nachgebaut.“ Auf der anderen Seite, am Guldenweg, seien die Beete neu geordnet worden. In den letzten Jahrzehnten sei in den Beeten immer was ergänzt worden. Bei der Neuordnung habe man sich am Vorbild der 1950er und 1960er Jahre orientiert.

Bei den Staudenbepflanzungen gibt es auch Änderungen. „Die haben wir auf hitzeresistente Pflanzen umgestellt“, sagt Hübscher. Das sei weniger pflegeintensiv. „Und wir sparen Wasser.“ Mit der Umstellung wollen die Stadtgärtner auch den Hobbygärtnern Beispiele für den heimischen Garten geben. Denn die höheren Temperaturen und die Trockenheit wirken sich auf alle Gärten aus. Im Staudenbereich soll auch ein Insektenrefugium entstehen. Die Blumenwiese sei für die Insekten im Frühjahr und Frühsommer wichtig. „Aber die Bienen oder Schwebfliegen brauchen auch danach noch Nahrung.“ Die Insekten seien wichtige Bestäuber. „Und die Schwebfliegen ernähren sich von Blattläusen.“

Bei der Neupflanzung lag der Schwerpunkt auf Kletter- und Strauchrosen. „Bis die richtig erblühen dauert es drei, vier Jahre.“ So könnten sie 2024 bei 110-jährigen Bestehen des Rosengartens richtig erblühen. „Ein Gärtner plant nicht von Jahr zu Jahr“, sagt Hübscher. Die Planung schaue auf die nächsten zehn Jahre, die Umsetzung dauere dann fünf Jahre. Und weil ein Gärtner „hoffnungsvoll“ in die Zukunft plane, sei er auch ein „hoffnungsvoller Mensch“, hegt der Stadtgartenmeister auch die Hoffnung, dass der Rosengarten an den in der zweiten Junihälfte geplanten Rosentagen wieder geöffnet ist.

Aber darüber entscheide nicht er oder der Umwelt- und Servicebetrieb. Darüber entscheiden die verantwortlichen Politiker nach dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Die Planungen für die Rosentagen liefen genauso weiter wie die Planungen für das im August vorgesehen SWR-Sommerfest im Rosengarten. „Wir sind noch am überlegen, ob wir die an Ostern geplante Rallye für Kinder zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen“, sagt Hübscher. Er freut sich, dass der Zuspruch für die Jahreskarten bisher nicht nachgelassen hat, obwohl die Inhaber die Vorteile einige Wochen nicht nutzen können. „Aber auch da werden wir uns was überlegen.“

FOTO: Vanessa Hübscher