(lf) Das Nardini-Klinikum in Zweibrücken baut seine Intensivstation aus. Das wurde durch das Anfang März von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vorgestellte Krankenhaus-Investitionsprogramm 2020 erstmals öffentlich bekannt. Darin bewilligt Rheinland-Pfalz dem Nardini-Klinikum St. Elisabeth einen Zuschuss von 2,0 Millionen Euro für die „Erweiterung und Neustrukturierung“ der Intensivstation (wir berichteten).

„Es ist gut, dass das Ministerium uns unterstützt und unserem Antrag entsprochen hat“, sagt dazu Nardini-Pressesprecher und -Pflegedirektor Thomas Frank auf Merkur-Anfrage. Von den zwei Millionen würden zunächst „vorbereitende Maßnahmen und die Planung“ finanziert. Wobei diese natürlich nicht zwei Millionen Euro koste, also noch Reserve für einen (Um)baustart sei. Andererseits sei auch klar, dass die zwei Millionen Euro „nur ein Teilbetrag“ der gesamten Investitionssumme werden sein. Ob der Umbau schon dieses Jahr beginnt, konnte Frank noch nicht sagen. Erst einmal gelte es, das Versorgungskonzept und danach den Zeitplan mit dem Ministerium abzustimmen.

Klar ist: Das Nardini-Klinikum möchte seine Intensivstation in Zweibrücken von den derzeit 9 auf 13 Betten ausbauen. Derzeit ist die Intensivstation in der ersten Etage. Ob zur Vergrößerung dort angebaut wird, oder die Intensivstation künftig woanders hinkommt, werde noch geprüft.

„Neustrukturierung“ steht dafür, dass die Intensivstation nicht nur vergrößert werden soll, sondern Ziel auch ist, die hausinternen Abläufe weiter deutlich zu verbessern. „Vor ein paar Jahren haben wir dafür schon die Liegendkrankeneinfahrt neu gestaltet, jetzt läuft der Erweiterungsbau“, erinnert Frank an bisherige große Baumaßnahmen mit dem Ziel, „Wege zu zu verkürzen und Abläufe optimal zu gestalten“.

Die Intensivstation dient zum einen der Notfallversorgung, zum anderen der ersten Versorgung von Patienten nach großen Operationen, erläutert Frank.

Bis zur Schließung des Evangelischen Krankenhauses durch den Träger LVIM (Innere Mission) infolge wirtschaftlicher Probleme und regionaler Überkapazitäten Ende September 2016 gab es in Zweibrücken in Zweibrücken noch insgesamt 18 Intensivbetten, denn auch das EvK hatte 9 Betten auf seiner Intensivstation.

Das Nardini-Klinikum nutzt zwar derzeit als Mieter einige Räume im Ex-EvK, weil es nach dessen Schließung sonst im Nardini an der Kaiserstraße zu eng geworden wäre – allerdings nur mit der Abteilung „Innere Medizin 2“. Der aufwendige Klinikbetrieb an zwei Standorten war von Anfang an als Provisorium gedacht, Ende Januar wurde Richtfest für einen 14,9 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau am Nardini-Klinikum gefeiert (wir berichteten). Die Baustelle sei weiter im Zeitplan, berichtet Frank. Im Sommer solle die neue Endoskopie eröffnet werden, im Herbst erfolgt der Umzug der Betten. Hierzu steht deshalb nichts im rheinland-pfälzischen Krankenhaus-Investitionsplan 2020, weil diese Maßnahme Folgekosten der Schließung des Evangelischen Krankenhauses sind und deshalb aus dem für solche Fälle geschaffenen bundesweiten Krankenhaus-Strukturfonds finanziert werden (wobei auch das Land einen Beitrag leistet, wie Frank hervorhebt).

Nach dem Richtfest hatten Merkur-Leser auf Facebook gefragt, ob denn auch neues Personal eingestellt wird, wenn der Nardini-Anbau fertig ist. Pressesprecher Frank erinnert daran, dass das Nardini-Klinikum nach der Schließung des Evangelischen Krankenhauses bereits viele Mitarbeiter von dort übernommen hat, eine Personal-Aufstockung damit bereits erfolgt sei. Zudem bestätigt Frank, dass natürlich auch effizienter gearbeitet werden kann, wenn alle Abteilungen des Nardini-Klinikums St. Elisabeth an einem Standort sind. Trotzdem deutet er an, dass es wohl mehr Personal geben wird. Nicht wegen des Erweiterungsbaus – sondern um neue gesetzliche Regelungen für Pflegepersonaluntergrenzen zu erfüllen.

Hinweis zu Vermeidung von Missverständnissen: Der Antrag auf Erweiterung der Intensivstation wurde vor den ersten Hinweisen auf das Coronavirus Covid-19 gestellt, hat also nichts mit der aktuellen Krise zu tun.