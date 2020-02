später lesen Zeugen gesucht Reifenstecher in Jakob-Locher-Straße Teilen

(red) Am Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter durch Einstechen mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen an einem weißen Citroen-Berlingo beschädigt. Der Wagen war in der Jakob-Locher-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 34 abgestellt.