später lesen Stadtrat Rat diskutiert über Zweibrücken-Pass Teilen

Twittern



(red) Der Stadtrat wird bei seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch über die Einführung eines so genannten Zweibrücken-Passes diskutiern. Auch wenn FWG und Links-Fraktion sich uneins sind, von wem die Initiative stammt, inhaltlich wollen sie dasselbe: Dieser Pass soll den Bürgern mit geringem Einkommen und deren minderjährigen Kindern künftig die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern.