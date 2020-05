Prozess am Landgericht Zweibrücken: Die Staatsanwaltschaft wirft zwei führenden Mitgliedern einer mutmaßlichen Bande den schwunghaften Handel mit Drogen in Zweibrücken, Homburg und anderswo vor. Von Rainer Ulm

Es war ein recht zähes Unterfangen: Zunächst wollte er die beiden Angeklagten nur als Schrott-, nicht aber als Drogenhändler gekannt haben. Dann gelang es der Vorsitzenden Richterin Susanne Thomas doch noch, den 42-jährigen Zeugen zur Wahrheit zu bewegen. Zuvor hatte sie dem arbeitslosen Stuckateur aus Homburg, der zurzeit unter anderem wegen eines Betäubungsmitteldelikts im Gefängnis sitzt, eindringlich ins Gewissen geredet. Es gehe hier nicht darum, ob er überhaupt in Rauschgiftgeschäfte mit den beiden Angeklagten verstrickt sei, weil sie diese Taten nämlich bereits gestanden hätten, sondern nur darum, in welchem Umfang das geschehen sei.

Daraufhin gab der 42-Jährige, der am Montag für seine Aussage extra aus der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken in den Saal vier des Landgerichts Zweibrücken gebracht worden war, kleinlaut zu, von dem Duo jahrelang mit Amphetaminen beliefert worden zu sein. „Aber die Kilozahl stimmt nicht“, sagte er. Denn bei einer ersten, später widerrufenen polizeilichen Vernehmung unmittelbar nach seiner Festnahme im vergangenen Jahr hatte er „300 Kilogramm Amphetamine“ angegeben, die er bei „etwa 100 Drogengeschäften“ in fünf Jahren bekommen haben wollte. Nun will er seinerzeit „nur“ für 600 Euro im Monat Amphetamine bei den beiden Angeklagten gekauft, selbst konsumiert beziehungsweise an seine Stammkundschaft vertickt haben.

Die beiden 34- und 62-jährigen Homburger müssen sich seit Mitte April vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken verantworten. Sie sollen die beiden Führungsfiguren einer fünfköpfigen mutmaßlichen Bande gewesen sein, der der Verkauf von Drogen in den vergangenen sechs Jahren 1 850 550 Euro eingebracht haben soll. Staatsanwalt Patrick Langendörfer legt den beiden Angeklagten demnach zur Last, seit dem Jahr 2013 in Zweibrücken, Waldmohr, Homburg, Forbach und andernorts gemeinsam mit anderen gesondert verfolgten Angeklagten und als Mitglieder einer Bande in 130 Fällen mit Betäubungsmitteln, vor allem Marihuana und Amphetamine, „umfangreich“ gehandelt zu haben. Zudem sollen sie große Mengen Drogen in den Niederlanden und Frankreich beschafft und nach Deutschland eingeführt und deren Weiterverkauf organisiert haben. Dabei sollen sie sich ein Netz von Unterhändlern aufgebaut haben, zu dem auch der jetzt verhörte 42-jährige Homburger gehört haben soll.

So sollen die beiden Gelegenheitsschrott- und Gebrauchtwagenhändler und ihre Helfershelfer laut Anklageschrift seit 2018 auf einem Parkplatz in Waldmohr regelmäßig Drogen verkauft, Mitte 2019 mit einem Probekauf im französischen Forbach ein größerer Deal angebahnt haben. In der Homburger Tiergartenstraße seien später in einem in einer Tiefgarage abgestellten Opel Corsa gelagerte 3,5 Kilogramm Haschisch und andere Drogen sichergestellt worden. In einer Sporttasche wurden im Oktober vergangenen Jahres bei der Durchsuchung der Wohnung einer Bekannten des Duos gleich kiloweise Marihuana, Amphetamine, Haschisch und auch jede Menge Ecstasy-Pillen im Verkaufswert von Zehntausenden Euro und Bargeld im fünfstelligen Bereich gefunden. Die Drogen waren offenbar bestimmt zur Weitergabe an die Unterhändler. Staatsanwalt Langendörfer wirft den beiden Angeklagten vor, die Sporttasche voller Drogen in der Wohnung deponiert zu haben, was die Verteidiger allerdings bestreiten. Die Ergebnisse der Auswertung des auf der Tasche gefundenen Erbguts (DNA), das möglicherweise den beiden Angeklagten zugeordnet werden kann, lägen allerdings noch nicht vor, wie ein 39-jähriger Pirmasenser Kriminalbeamter am Montag als Zeuge aussagte. Allerdings bescheinigte der Hauptkommissar den Akteuren, die wochenlang telefonisch überwacht und observiert worden seien, eine „hohe Schlagdichte“ ihres Drogenhandels. Die beiden Angeklagten – der ältere sei „das Arbeitstier“, der jüngere „der Chef“ gewesen – hätten schließlich Mitte Oktober 2019 quasi auf frischer Tat neben dem gut gefüllten Opel-Corsa-Drogendepot festgenommen werden können. Die Ermittler vermuten zudem mehrere Erdbunker in den umliegenden Waldstücken, so am Jägersburger Weiher, in Schwarzenacker und an der Autobahn A6 zwischen Kleinottweiler und Altstadt. Allerdings sei das, was bis jetzt ermittelt werden konnte, wohl nur „die Spitze des Eisbergs, weil wir leider mehrere Depots nicht finden und viele Beteiligte bislang nicht identifizieren konnten“, bedauerte der Pirmasenser Kriminalbeamte.

Laut Betäubungsmittelgesetz wird der bandenmäßige Umgang mit Drogen in nicht geringen Mengen, wozu der Anbau, die Herstellung, das Handeltreiben sowie die Ein- uns Ausfuhr gehören, mit einer Mindesstrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht. Für die beiden aktuell Angeklagten hat die Strafkammer nach einem Rechtsgespräch mit deren Verteidigern und der Staatsanwaltschaft bereits einen Strafrahmen von sechseinhalb bis achteinhalb Jahren Haft abgesteckt (wir berichteten). Das Urteil wird am kommenden Freitag erwartet.

Die Verhandlung wird am 8. Mai, 9.30 Uhr, fortgesetzt.