(red) Die protestantische Kirchengemeinde Zweibrücken kündigt für heute einen ökumenischen Gesprächskreis an – um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Röntgenstraße. Thema des Abends: „Heilkunst in der Bibel und in der Antike: Hippokrates und Asklepios“.