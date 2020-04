Orientierung in schwieriger Zeit – das wünschen sich gerade viele. Welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll? Erleben wir gerade zu viel oder zu wenig Öffnung bei den Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus? Wir hören und sehen Politiker und Sachverständige, Epidemiologen und Wirtschaftswissenschaftler, die sich in den Talkshows streiten und widersprechen.

Bei all den Diskussionen wird vergessen, dass Bilder oft mehr als Worte sagen, oder mit einem jüdischen Sprichwort: Gute Vorbilder machen mehr Eindruck als Drohungen. Das zeigt sich darin, wie genau zur Zeit Zuschauerinnen und Zuschauer bei Fotos und Filmberichten darauf achten, inwieweit Worte und Handeln übereinstimmen.

Da stehen die Mikrofone für die Pressekonferenz im vorgeschriebenen Abstand voneinander aufgereiht, - aber beim Weg dorthin gehen die Volksvertreter traut nebeneinander her – ohne den so dringend empfohlenen Mund-Nasen-Schutz natürlich. Auch bei Debatten im Bundestag sieht man wenig Masken, dafür immer wieder sorglose Nähe.

Geradezu demonstrativ sind die Bilder von Pressekonferenzen der österreichischen Regierung. Da marschiert der Bundeskanzler mit seinem Team ein, alle mit Maske und Sicherheitsabstand, am Mikrofon angekommen nehmen alle ihre Maske am Befestigungsband ab und legen sie sorgfältig aufs Pult. Ein Ritual, so soll gezeigt werden, das in diesen Zeiten zum normalen Ablauf dazugehört.

Ein gutes Beispiel geben, es ist so einfach und anscheinend doch so schwer. Das Altbekannte vermittelt ein trügerisches Sicherheitsgefühl, während das neue, ungewohnte sich sperrig anfühlt. Mache ich mich vielleicht lächerlich? Wie halten es die anderen? In solchen Gedanken blitzt sie auf, die Suche nach einem Vorbild, nach Orientierung.

Christinnen und Christen haben ein gutes Vorbild: Christus selbst hat vorgelebt, wie er sich uns und unseren Umgang miteinander wünscht. Er begegnete den Menschen aufrichtig, wertschätzend, nachsichtig, helfend. Viele Gleichnisse und Geschichten des Neuen Testaments berichten von solchen Begegnungen. Diese Haltung war schon damals für viele beeindruckend, aber auch beängstigend. Und sie war ärgerlich und verstörend für die Verfechter des Althergebrachten.

Diese Grundhaltung Jesu bietet auch heute eine gute Orientierung für unser Verhalten im Alltag. Nun sind wir nicht Jesus, also werden uns auch immer Fehler unterlaufen, werden wir dabei gelegentlich scheitern. Aber das Beispiel Jesu bleibt für uns eine Einladung, ein Richtungshinweis für unser Handeln. Denn Gott selbst hilft uns, wie verlorene Schafe bringt er uns auf den rechten Weg und geht als Hirte voran. Er hilft uns durch seinen Sohn: „Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben.“ (1. Petrus 2, 24)

Würde Jesus heute eine Maske tragen? Ich denke ja, weil die Maske nicht den Träger, sondern das Gegenüber, den Mitmensch vor Ansteckung schützt. Die Gemeinschaft der Einzelnen, die auf die anderen Rücksicht nehmen, ein Beispiel das hoffentlich Schule macht.

