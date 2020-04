später lesen Ostersonntag in Niederauerbach Trompetenklänge vom Turm der Zwingli-Kirche Teilen

Die geweihte Osterkerze ist ein fester Bestandteil des Osterfestes. So können sich auch Gläubige im Zweibrücker Stadtteil Niederauerbach am Ostersonntag, 12. April, ab sieben Uhr an der Zwingli-Kirche eine kleine Osterkerze und eine zweite Osterandacht abholen.