(red) Für Karfreitag, 10. April, plant der evangelische Kirchengesangverein Ernstweiler-Bubenhausen eine, für ihn, neue Art dieses Fest mit einer Passionskantate zu begehen und möchte alle Interessierten ganz herzlich zu einem Projektchor einladen.

Gesucht sind Sängerinnen und Sänger, die Lust haben, in den Donnerstagsproben von 20 bis circa 21 Uhr das Werk „The Crucifixion“ von John Stainer auf Deutsch zu erarbeiten. Der Chor ist offen für alle, die Spaß am Singen haben – egal, ob man aktuell in einem Chor singt oder nicht, egal, ob man Teil der Kirchengemeinde ist oder nicht. Die Proben beginnen bereits am Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr im Gemeindesaal an der Christuskirche, Homburger Straße 33. Infos bei Markus Huff, Tel. (0 63 32) 89 71 26.