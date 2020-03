Termin am 4. April fällt aus

(red) Die Pollichia Kreisgruppe Zweibrücken gibt bekannt, dass die „Botanische Exkursion zu den Frühblühern mit ergänzenden geologischen Hinweisen“ am Samstag, 4. April, aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden muss.

Treffpunkt wäre um 13.30 Uhr am Parkplatz an der Rennwiese/Festhalle in der Zweibrücker Saarlandstraße gewesen.