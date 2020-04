Fahrzeugführer wollte nicht anhalten. Bei der Verfolgung stürzt der Beifahrer – bleibt aber unverletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verfolgte die Polizei in Zweibrücken ein motorisiertes Zweirad, das ohne Licht fuhr. Das Zweirad fuhr gegen 2.30 Uhr auf der Schwalbenstraße in Ixheim und bog dann nach rechts in die Bitscher Straße ab. Dort wurde es nach Polizeiangaben von einer Streife beobachtet. Die Streifendienstbeamten versuchten das Fahrzeug mit Signalen zum anhalten zu bewegen. Das Zweirad setzte jedoch die Fahrt über die Bitscher Straße fort. Die Streife nahm daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Der Fahrer des Zweirads fuhr ohne zu Bremsen weiter in Richtung Langentalstraße. Nach Verlassen des Wohngebiets stieß der Fahrzeugführer auf dem Weg zum Beckerswäldchen gegen den Bordstein der linken Straßenseite, wodurch sein Beifahrer vom Zweirad stürzte. Die Beamten brachen die Verfolgung des weiter flüchtenden Zweirads umgehend ab und nahmen die Personalien des gestürzten Beifahrers auf. Der 29-jährige Mann aus Blieskastel zog sich leichte Schürfwunden zu, verletzte sich aber insgesamt nicht ernsthaft. Vorsorglich brachte die Streife ihn jedoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Informationen über den Fahrer erhielten die Beamten vom 29-jährigen nicht.