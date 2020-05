Wahrscheinlich waren die Täter zuvor mit einem mit Alkohol gefüllten Bollerwagen unterwegs.

Am Maifeiertag kam es zwischen 14.30 und 15.30 Uhr zu einer Serie verschiedener Straftaten in der Ortsdurchfahrt Mittelbach (Altheimer Straße).

Zunächst beobachtete gegen 15.30 Uhr eine Anwohnerin zwei unbekannte Männer beim Verlassen eines Einfamilienhauses beobachtet und bemerkte bei einer Nachschau frische Einbruchspuren an der Haustür. Die verständigte Polizei stellte fest, dass die Personen bei Abwesenheit der Hauseigentümer sämtliche Räume durchsucht hatten. Diebesgut wurde nicht entwendet, allerdings wurde etwa 500 Euro Sachschaden angerichtet.

Im Laufe der Anzeigenaufnahme zu dem Tageswohnungseinbruch wurden dann weitere Straftaten in der Straße bekannt – wie die Polizei mitteilt, wahrscheinlich von den gleichen Einbrechern verübt. Vor der Altheimer Straße 3 wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. So wurde an einem geparkten weißen Opel Vivaro die Heckscheibe eingeschlagen und an einem Ford Fiesta der Beifahrer-Außenspiegel beschädigt, Gesamtschaden etwa 500 Euro. 200 Meter weiter wurde eine Haustür durch gewaltsame Tritte beschädigt (200 Euro). Etwa in der Ortsmitte Mittelbach versuchten die Täter einen Suzuki-Kleinkraftroller aus einem Carport zu entwenden in dem sie die Frontverkleidung aufbrachen und darunter an der Zündelektronik herummanipulierten. Letztendlich wurde der Roller beschädigt zurückgelassen (300 Euro).

Zeugen gaben Hinweise auf zwei bis drei etwa 25- bis 30-jährige Männer, die einen Bollerwagen mitführten und alle mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet waren. Da ein Bollerwagen, der mit diversen Alkoholika befüllt war, vor der Altheimer Straße 1 an einem Stromkasten abgestellt gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Täter den Bollerwagen zurückließen und von hier aus ihre Vandalismustour starteten. Die Polizei fahndete vergeblich nach ihnen.

Hinweise auf verdächtige Personen erbittet die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60, E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de.