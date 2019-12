später lesen Unfallflucht in Rimschweiler Auto vor Bäckerei beschädigt Teilen

Über eine Unfallflucht am Freitag (27.12.) gegen 14.20 Uhr in der Vogesenstraße in Rimschweiler berichtet die Polizei. Ein in Höhe der Bäckerei am Straßenrand geparkter weinroter Mitsubishi Grandis wurde durch einen vorbeifahrenden schwarzen Pkw beschädigt.