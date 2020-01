später lesen Notfall in Zweibrücker City Polizisten helfen kaum atmendem Kleinkind bei Netto FOTO: dpa / Andreas Gebert FOTO: dpa / Andreas Gebert Teilen

Einen nicht alltäglichen Einsatz – nämlich wohl als Lebensretter – hatten Zweibrücker Polizisten am Donnerstag ab 16.55 Uhr in der Netto-Filiale am ZOB (Zentralen Omnibus-Bahnhof). Die Mutter eines Kleinkindes meldete über Notruf, dass ihr einjähriger Sohn nicht mehr atme und regungslos im Kinderwagen liege.