Ungefähr 800 Euro Schaden verursachte ein Unfallflüchtiger, der am Dienstag (13.30 bis 14 Uhr) auf dem Globus-Parkplatz in der Wilkstraße vermutlich beim Beladen einen geparkten weißen 1er BMW an der rechten Fahrzeugseite beschädigte.