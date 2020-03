später lesen Tatort: Garage in Zweibrücker Wallstraße Polizei sucht Damenrad-Dieb Teilen

Twittern



Ein türkisfarbenes Damenrad, Marke BTWIN Citybike (mit schwarzen Korb am Lenker und einem weißen Korb auf dem Gepäckträger) im Wert von etwa 250 Euro ist am 20. März (5.15 bis 6.15 Uhr) aus einer Garage in der Wallstraße gestohlen worden.