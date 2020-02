„GeTWITTERcloud“ lautet der Titel des politischen Kabaretts, das Reiner Kröhnert am heutigen Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, im Wintergarten der Zweibrücker Festhalle präsentiert. „Was früher noch die Spatzen von den Dächern pfiffen, wird heute in die Cloud getwittert!

“, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Polit-Provokationen via Presse waren gestern, der zeitgeist-affine Machtprofi von heute nutzt die Netzwerke und diskreditiert digital, inklusive nachgereichtem Dementi! Die Welt zwischen Wille und Wahn ist jedenfalls dank Twitter und Co. transparenter geworden ... und genau hier setzt nun der neueste Geniestreich des virtuosen Polit-Parodisten Reiner Kröhnert an – beim satirischen Aderlass der getwitterten Indiskretionen aus den Elite-Zirkeln der Macht.“

Karten-Infos beim Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken, Maxstraße 1, Tel. (06332) 871-451 und -471 (Freitag 8 bis 12 Uhr).