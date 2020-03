später lesen Pfarrer Wolfgang Emanuel aus der Heilig Kreuz Kirche in Zweibrücken Sonntagsgottesdienst aus Zweibrücken im Offenen Kanal Teilen

(sli) Da alle öffentlichen Gottesdienste vorerst ausgesetzt sind, überträgt der Offene Kanal (OKTV Südwestpfalz) an diesem Sonntag, 22. März, einen Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Emanuel aus der Heilig Kreuz Kirche in Zweibrücken, um den Gläubigen während der Corona-Krise die Möglichkeit zu geben, via Fernsehen mitzufeiern.