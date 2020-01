(red) Das Pfalztheater Kaiserslautern ist am Donnerstag, 6. Februar, von 11.20 bis 12.50 Uhr im Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium zu Gast. Gespielt wird das Klassenzimmerstück „Und morgen streiken die Wale“.

Die Aufführung findet in Raum A4.16, dem Klassensaal der 9d, statt. Warum dort? Die Klasse hatte es im vergangenen Schuljahr unter die Preisträger beim Wettbewerb „Make a change“ des Pfalztheaters Kaiserslautern geschafft. Die Schülerinnen und Schüler hatten mit Ihrer Lehrerin im Englischunterricht unter dem Titel „Our day for the environment“ einen Tag für die Umwelt konzipiert, in dem sie sich in Gruppen ein Projekt überlegt, dies einen Tag lang durchgeführt und es anschließend ausgewertet und präsentiert hatten. Drei Wochen nach dem Gastspiel des Pfalztheaters fahren die Schüler für den zweiten Teil ihres Preises nach Kaiserslautern: zu einer Aufführung des Stückes „Minna von Barnhelm“.