Die Pfalzbibliothek digitalisiert ihre historische Fotosammlung, die für alle Interessierten einsehbar ist.

(red) Wie die Pfalz vor 100 Jahren ausgesehen hat, zeigen historische Fotos der 1920er und Anfang der 1930er Jahre, die zum gut gehüteten Bestand der Pfalzbibliothek Kaiserslautern gehören. Zurzeit digitalisiert sie Fabian Striehl und pflegt sie dann in die Deutsche Fotothek der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) ein, sodass sie für jeden Interessierten zugänglich sind.

Die Fotos entstanden auf Veranlassung des Historikers und Volkskundlers Theodor Zink, der damit der Pfalz einzigartige Dokumente hinterlassen hat. Aufgenommen hat sie größtenteils der bekannte Fotograf Reinhold Wilking (1899-1945) aus Kollweiler im Landkreis Kaiserslautern, der in Berlin, Frankfurt und München und sogar in Chicago ausgestellt hat. Die Aufnahmen zeigen Orte, Landschaften, Häuser, Möbel, Grabdenkmäler und kunsthistorische Details und stellen eine durch nichts zu ersetzende Fundgrube für die volkskundliche Sachkulturforschung dar. Insgesamt umfasst die Sammlung 14 000 Fotos, von denen inzwischen 2500 digitalisiert sind. Damit sind die Schätze der Pfalzbibliothek weltweit abrufbar. Die Fotos werden aber auch digital und per Post in Form eines Ausdrucks verschickt; hierzu wende man sich an info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de.

Viele Fotos sind bereits unter www.deutschefotothek.de – Stichwort: pfalzbibliothek – zu sehen.

FOTO: Theodor-Zink-Sammlung, Pfalzbibliothek

