später lesen Mit Wanderführer Roland Schmitt Seniorenwanderung zur Liederkranz-Hütte Teilen

Twittern



(red) Der Pfälzerwald-Verein Zweibrücken unternimmt am Mittwoch, 5. Februar, eine Seniorenwanderung zur Liederkranz-Hütte. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof Zweibrücken zur gemeinsamen Abfahrt zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz an den 100 Steinen.