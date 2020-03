später lesen 29. März Passionskonzert in der Friedenskirche Teilen

(red) Der Kammerchor Opus 9 veranstaltet am Sonntag, 29. März, um 18 Uhr in der Friedenskirche Zweibrücken-Ixheim ein Passionskonzert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung unter dem Titel „Jesu, meine Freude“ steht die gleichnamige Motette von Johann Sebastian Bach, gesungen vom Kammerchor Opus 9. Der Chor bringt außerdem Kompositionen von Edward Elgar und Morten Lauridsen zu Gehör, an der Orgel begleitet vom Leiter des Chores, Bezirkskantor Helge Schulz.