Mitte Mai soll das Zeugnis Zweibrücker Industrie-Geschichte abmontiert werden. Von Fritz Schäfer

Viele Jahrzehnte thronte das große rote Parkbräumännchen auf einem gelben Grund über der früheren Braustätte an der Hofenfelsstraße. Derzeit laufen die Abrissarbeiten der Parkbrauerei. „Wir werden das markante Schild abmontieren und erst mal sichern“, bestätigte der Vorstand des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ), Werner Boßlet, auf Nachfrage entsprechende Informationen des Pfälzischen Merkur.

Nach Auskunft Boßlets habe ein Zweibrücker Bürger beim UBZ angefragt, ob der Betrieb „da etwas machen können“; Damit sei der Bürger auf „offene Ohren gestoßen“, sagte der UBZ-Vorstand: „Das Schild ist ein Teil der Zweibrücker Industriegeschichte und damit auch Teil der Zweibrücker Geschichte. Das ist schon ein außergewöhnliches Objekt für Zweibrücken.“

Doch zunächst habe man mit dem Eigentümer reden müssen, sagte Boßlet. Deshalb zeigte er sich verwundert, dass das Thema schon gegenüber Dritten angesprochen worden sei. Nach dem konstruktiven Gespräch“ mit dem Pirmasenser Investor Manfred Schenk, der seinerseits noch mit dem Vorstand der Park-Bellheimer Brauerei Roald Pauli sprechen musste, habe Schenk der Idee Boßlets zugestimmt.

Schenk plant nach dem Abriss der Gebäude, auf dem Parkbrau-Gelände ein Hotel und Pflegeeinrichtungen und Wohnhäuser zu errichten (wir berichteten).

Ein weiteres Gespräch habe er mit dem Chef der AKV-Kranvermietung Günter Hüther geführt. Der sei bereit das vier Meter hohe Schild „für kleines Geld mit einem Kran herunter zu holen“. Mitarbeiter des UBZ hätten in dieser Woche auf dem Turm das Schild in Augenschein genommen. „Da gibt es schon noch einige Rostschäden“, berichtete Boßlet.

Aber diese Schäden seien erst in einem zweiten Schritt ein Thema. „jetzt montieren wir es erst Mal ab und lagern es bei uns ein.“ Danach könne die Stadt entscheiden, was passiert. „Das ist auch eine finanzielle Frage“, sagte Boßlet. Dabei gehe es nicht nur um die Entscheidung, ob das Schild saniert wird. Auch was mit dem Schild danach passiert. Dazu wollte sich der UBZ-Vorstand nicht äußern. Auch wenn er Ideen habe.

Nach der Planung des UBZ könnte das Schild Mitte Mai abmontiert werden. Auf dem Dach des Turms befindet sich auch noch eine Mobilfunkantenne.