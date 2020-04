Dass Rheinland-Pfalz entgegen den bisherigen Bund-Länder-Einigungen Outlet-Center wieder öffnen lässt, stößtt in der regionalen Politik bislang ausschließlich auf Kritik. Außer dem Bedauern des Zweibrücker Stadtvorstands über die Öffnungs-Erlaubnis und der scharfen Kritik saarländischer Oberbürgermeister (wir berichteten ausführlich) erreichten den Merkur bis Montagabend folgende Reaktionen:

Südwestpfalz-Landrätin Susanne Ganster (CDU) berichtet, sie habe schon am Donnerstag die Landesregierung um klare Regelungen zu zwei Bereichen in der Südwestpfalz gebeten, nämlich zu Badeseen und dem Outlet. Während das Land daraufhin eine Behandlung der Badeseen analog zu den Schwimmbädern verfügt hat, so Ganster, sei die Outlet-Entscheidung für sie „überraschend“ gekommen. „Wir hatten ausdrücklich auf die zu erwartenden Besucherströme aus anderen Regionen hingewiesen. Wir verstehen, dass eine Gleichbehandlung der Einzelhändler gewährleistet sein muss. Aber nach wie vor gilt, dass sich jeder in seiner häuslichen Umgebung aufhalten soll, Kontakte auf das Notwendige zu reduzieren sind und Tagestourismus nicht stattfinden soll. Ob man durch die Öffnung des Outlets hier nicht überregional Besucher anlockt, muss deshalb hinterfragt werden.“

Die Zweibrücker Grünen begrüßen zwar grundsätzlich, dass Rheinland-Pfalz erste Schritte zur Lockerung der Coronaschutz-Maßnahmen gehe. Doch die Landesregierung habe „an der falschen Stelle mit Lockerungen begonnen“.

Am Freitag hat das Land Rheinland-Pfalz eine Verordnung über Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen. Schließlich habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bürger selbst gemahnt, um weiterhin hohen Infektionsschutz zu gewährleisten: „Halten Sie bitte weiterhin Abstand und bleiben Sie möglichst zu Hause.“ Grünen-Stadträtin Barbara Danner-Schmidt schreibt: „Vor diesem Hintergrund ist uns völlig unverständlich, warum das Zweibrücker Outlet geöffnet werden darf. Das Outlet zieht bekanntlich Kunden aus großen Teilen Deutschlands an. Wie lässt sich das vereinbaren mit dem Aufruf an die Rheinland-Pfälzer zu Hause zu bleiben? Die Menschen sollen nur zu zweit vor die Tür gehen und keine Tagesausflüge machen. Wie soll man den Bürgern vermitteln, dass sie sich weiterhin einschränken sollen, das Outlet jedoch für Ausflügler geöffnet wird?“

Um die Corona-Pandemie einzudämmen und allmählich zum Alltag zurückkehren zu können, sei Konsens, dass Infektionsketten nachvollzogen werden können. Deshalb wundern die Grünen sich: „Jetzt, gleich zu Beginn der Lockerungen, will man ausgerechnet einen Hotspot öffnen? Wie soll es im Outlet mit seiner hohen Kundenfrequenz möglich sein, auch nur ansatzweise Infektionsketten nachzuvollziehen?“

Grünen-Ratsfraktionschef Norbert Pohlmann kritisiert zudem, dass Rheinland-Pfalz mit der Outlet-Öffnungserlaubnis die bisherige gemeinsame Bund-Länder-Linie verlasse: . „Im Vorfeld war mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es keinen Flickenteppich von Maßnahmen geben dürfe, sondern dass ein einheitliches Vorgehen aller Bundesländer notwendig sei.“

FWG-Stadtrat Patrick Lang schreibt: „Mich entsetzt es, dass die Landesregierung die ausdrückliche Empfehlung des Bundes umgeht.“ Bürgern würde mit dieser radikalen Lockerung „eine gefährliche Normalität suggeriert“. Lang kritisiert: „Mit dieser Entscheidung wird grob fahrlässig mit der Gesundheit jedes einzelnen Bürgers gespielt. Zu einem Outlet-Center in dieser Größenordnung kommen Menschen aus einem bis zu 200 Kilometer großen Einzugsgebiet gefahren, so auch aus Baden-Württemberg und dem Saarland, wo die Infektionsrate deutlich höher ist als bei uns. Für mich ist dies inakzeptabel und nicht zu verstehen.“ Lang verweist dabei auch darauf, dass man sich außerhalb des eigenen Grundstücks in Rheinland-Pfalz weiter nur mit maximal einer zweiten Person (wenn nicht mitwohnenden Familie) aufhalten darf. Doch das Outlet sei „so konstruiert, dass auf engstem Raum ein Maximum an Verkaufsfläche untergebracht ist, die meisten Geschäfte hätten nur einen einzigen Ein-/Ausgang. Deshalb lasse sich kaum vermeiden, dass Menschen sich zu nahe kommen: „Die Infektionsgefahr ist somit stark erhöht.“ Die Öffnungs-Erlaubnis sei „ein gefährliches Spiel mit dem Feuer“.

Aaron Schmidt, Stadtrat von „Die Partei“, kommentiert die Öffnung sarkastisch: „Witzig. Die Versammlungsfreiheit ist endlich wieder da! Na ja, wenn man shoppen geht. Lerne: Gegen Shopping hat das Virus nichts. Nur gegen andere Grundrechte.“

Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner bezweifelt, ob das „Zweibrücken Fashion Outlet“ mit seinen allein 21 000 Quadratmetern reiner Verkaufsfläche den Hygieneschutz gewährleisten kann, wenn in Deutschland doch derzeit eigentlich nur Geschäfte unter 800 Quadratmeter öffnen dürfen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Schreiner warnt zudem, dass „mit der Öffnung des Outlets Zweibrücken Besucher aus den angrenzenden Benelux-Ländern angezogen werden“ könnten. Die Wut der Stadtchefs im Saarland sei nachvollziehbar: „Es darf kein Überbietungswettbewerb zwischen den Bundesländern entstehen. Denn das wäre derzeit – und da gebe ich den Bürgermeistern recht – tatsächlich lebensgefährlich.“ Schreiner warnt davor, dass durch die Outlet-Öffnung eine Situation entstehe, die nicht mehr kontrollierbar sei und dann zu erneuten Schließungen führe.

Junge Union Saar und JU Rheinland-Pfalz fordern, „dass wirtschaftliche Interessen zugunsten eines wirksamen Gesundheitsschutzes zurücktreten müssen“. Die Outlet-Öffnung könne „die erreichten Erfolge in der Corona-Bekämpfung erheblich gefährden. Gerade das Aufeinandertreffen einer großen Zahl von Menschen aus verschiedenen Regionen kann zu einer enormen Ausbreitung des Virus führen. Die Öffnung des Fashion Outlet in Zweibrücken ist unverantwortlich und gefährdet Menschenleben“, schreiben die JU-Vorsitzenden Jens Münster (RLP) und Johannes Schäfer (Saar). Schäfer kritisiert: „Niemand kann nachvollziehen, warum man seinen besten Freund oder seine beste Freundin nicht besuchen, jedoch ins Outlet-Center fahren darf.“ Münster zerpflückt das Mainzer Argument, die einzelnen Outlet-Läden seien kleiner als 800 Quadratmeter. Das stimme zwar – jedoch habe das Center jährlich vier Millionen Besucher. Zudem seien die Freizeit-Möglichkeiten derzeit sehr beschränkt. „Gerade am Wochenende werden daher viele Menschen die Gelegenheit für einen Shopping-Ausflug nutzen.“ Dies könne „zu einem explosionsartigen Ansturm“ führen.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans: Siehe Aufmacher auf Seite 3