Auch die Bewohner in den Seniorenheimen müssen auf Besuch verzichten. Eine schwere Zeit für die Menschen, für die Besuch sonst so guttut. Nun steht Ostern vor der Tür. Ein Fest, das auch gerne mit der Familie gefeiert wird. Von Nadine Lang

Wenn man der Corona-Krise etwas Positives abgewinnen kann, dann wohl die Tatsache, dass es das Miteinander stärkt und sich viele Menschen Gedanken um andere machen. So auch eine Dame aus Zweibrücken, die nicht genannt werden möchte. Diese setzte sich mit Andrea Schantz, Einrichtungsleitung des Awo Seniorenhauses „Am Rosengarten“ in Verbindung und machte einen Vorschlag, wie man den Bewohnern vielleicht dennoch eine kleine Freude machen könne.

„Sie hatte die Idee, dass man den Bewohnern etwas schreiben kann“, erklärt Andrea Schantz. Noch bevor sie der Awo diese Idee unterbreitete, hatte sie sich zudem mit Edeka Ernst in Verbindung gesetzt und angefragt, ob das Seniorenhaus für diese Aktion einen Tisch aufstellen dürfe. „Dann waren wir relativ schnell kreativ und haben zusammen den Tisch gestellt“, erzählt Andrea Schantz begeistert von dem Vorschlag.

Für die 146 Bewohner ist das eine ganz tolle Sache. „Man muss sich mal in die Lage der Bewohner versetzen. Für viele ist die Situation ganz ganz schlimm“, erklärt sie. Tatsächlich bekommen diese nun nicht nur keinen Besuch sondern sind auch angehalten, sich möglichst nur im eigenen Wohnbereich aufzuhalten, auch für die Mahlzeiten und selbst dort mit Abstand zu anderen. Bei Edeka Ernst am Hilgardcenter steht seit Mittwoch darum nun ein Tisch mit einer Box, in die all diejenigen, die möchten, ihre Ostergrüße an die Bewohner einwerfen können. Das können Postkarten sein, Briefe, Gedichte, etwas Gemaltes oder was auch immer. Oder in den Worten von Andrea Schantz: „Alles, was nichts kostet aber einfach der Seele guttut.“ Seelenstreichler statt Umarmungen – man muss wieder erfinderisch werden. Wer möglicherweise auch in Briefkontakt mit einem der Senioren treten möchte, darf auch gerne seine Anschrift hinterlassen, vielleicht bleibt so mancher Kontakt dann ja sogar über die Krise hinaus bestehen. An welchen Bewohner die Post aus der Aktion „Schreib mir eine Karte“ am Ende zugestellt wird, das ist für den Absender natürlich nicht bekannt, sollte aber auch keine Rolle spielen. Die Box wird nun bis zum Ostersamstag für alle möglichen kreativen Ostergrüße bereitstehen und auch für die Übergabe an Ostern durch das Personal des Awo-Seniorenheimes gilt: „Die Hygienerichtlinien sind gewährleistet“, wie Andrea Schantz versichert.