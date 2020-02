später lesen Etliche Bäume umgestürzt Jede Menge Einsätze für Zweibrücker Wehr FOTO: dpa / --- FOTO: dpa / --- Teilen

Der Orkan „Sabine“ hat der Feuerwehr in Zweibrücken am späten Sonntagabend jede Menge Einsätze beschert. Wie Stadtfeuerwehr-Inspekteur Frank Theisinger praktisch im Minutentakt mitteilte, gab es (bis zum Redaktionsschluss unserer Zeitung) in Zweibrücken und dem Land vor allem Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Von Mathias Schneck