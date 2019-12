Streetfood-Festival dieses Wochenende auf dem Zweibrücker Schlossplatz mit 29 Buden und Trucks.

Unter dem Motto „Ende gut. Alles gut.“ klingt das Jahr 2019 in Zweibrücken genussreich, unterhaltsam und zudem verkaufsoffen aus: Diesen Samstag und Sonntag (28./29. Dezember) erwartet die Zweibrücker sowie alle Besucher der Rosenstadt auf dem Schlossplatz das „Original Streetfood Festival“ auf dem Schlossplatz. Nach der erfolgreichen Festival-Premiere vor einem Jahr – der Ansturm war so unerwartet groß, dass einige Standbetreiber am Sonntag sich neue Ware besorgen mussten – sind diesmal 29 Streetfood-Buden dabei, teilte Citymanagerin Petra Stricker am Freitag den aktuellen Stand mit. Das sei ein halbes Dutzend mehr als beim ersten Streetfood-Festival.

Ganz neue Geschmackserlebnisse dürfte vielen Besuchern dabei ein ein neuer Stand bieten: „Basicinsnackt“ aus Erfurt bereitet Insekten zu. Welche? Betreiber Rainer Meyer verriet am Freitag auf Merkur-Anfrage: „Ich habe die vier auch in Europa schon bekannten Klassiker dabei: Mehlwürmer, Buffalowürmer, Grillen und Heuschrecken. Und ein paar Exoten wie Palmwürmer, Zikaden, Seidenraupen und Skorpione.“ Petra Stricker empfiehlt dazu in der Festival-Ankündigung: „Sich trauen und genießen.“ Die Stände und Trucks aus ganz Deutschland und zum Teil aus Österreich bieten aber auch andere Genüsse an. Unter anderem gibt es eine Weinkutsche, authentische asiatische Küche, Burger in der Feuertonne, Römerbraten, vegetarische Speisen, Waffeln, ungarische Langos, Tortillas, Arrancine, selbst gemachte Kartoffelchips, Pulled Pork, Maultaschen, Pfannkuchen, Spanferkel und Baumstriezel.

Zum veröffentlichten Programm kurzfristig hinzugekommen sind laut Stricker noch ein Karussell, DJ Duke aus Alzey und Live-Music mit Acoustic Nation, die Uhrzeiten standen am Freitag noch nicht fest.

Geöffnet ist das Streetfood-Festival auf dem Schlossplatz diesen Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Veranstalter ist Dominique Reschner in Kooperation mit Gemeinsamhandel Zweibrücken e. V. und Stadtmarketing Zweibrücken.

Der Sonntag ist auch verkaufsoffen in Zweibrücken. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet. Der Schornsteinfeger des Stadtmarketing verschenkt traditionelle „Glücksbringer“ für einen guten Start ins neue Jahr. Ein Kram-Markt in der Fußgängerzone/Alexanderplatz und der Flohmarkt (diesmal auf dem Herzzogplatz) laden zum Stöbern ein. Am verkaufsoffenen Sonntag pendelt eine kostenlose Pferdekutsche zwischen dem Hilgard-Center und der Innenstadt.

Infos: www.gemeinsamhandel-zw.de

(lf)