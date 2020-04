später lesen Antia Bischoff spielte Orgel bei geöffneten Kirchenfenstern in Mörsbach Orgelkonzert mit anschließender Klangwelle FOTO: Petra Veith FOTO: Petra Veith Teilen

Twittern



(red) Geschlossene Türen, aber offene Fenster – statt eines Gottesdienstes am Ostersonntag erklang allein die Orgel in der Dreifaltigkeitskirche in Mörsbach. Mit Unterstützung eines Verstärkers konnte die Orgel in großem Umkreis gehört werden.