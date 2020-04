(red) Karrieresprung für Anja Schraut: Die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Zweibrücken ist von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Vizepräsidentin des Landgerichts Frankenthal ernannt worden.

Die gebürtige Hamburgerin ist 50 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Battenberg, Kreis Bad Dürkheim. Im Mai 2012 war Anja Schraut zur Richterin am Oberlandesgericht ernannt worden, wo sie im Februar 2018 zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht befördert wurde. Seither hatte sie den Vorsitz des 8. Senats inne, der als Zivilsenat unter anderem für Nachlasssachen zuständig ist.