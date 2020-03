OK erinnert an Bombardierung

(red) Das TV-Team der „Montagsansichten“ um Werner Euskirchen gestaltet eine Erinnerungswoche „75 Jahre Bombardierung Zweibrückens“ im Offenen Kanal (OK) Suedwestpfalz und im Internet. Am Dienstag ist um neun und 15 Uhr „Alt Zweibrücken vor der Bombardierung 1945“ zu sehen.

Am Mittwoch folgt auf Facebook und unter www.zweibruecken.tv „Mit dem Bomberstrom von England nach Zweibrücken, Blick aus dem Bomber auf das noch erhaltene historische Zweibrücken, dann brennend und wenige Tage danach mit 1000 Bombentrichtern.“ Am Donnerstag wird aus dem Blickwinkel eines ehemaligen KZ-Häftlings (Alex Deutsch aus Homburg) die Nazi-Zeit beleuchtet. Am Samstag 14. März wird zur Bombardierungszeit vor 75 Jahren gegen 20 Uhr der Ereignisse vor genau 75 Jahren in einer zweistündigen Zusammenfassung gedacht. Am Montag, 16. März,wird ab 19 Uhr über die Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum und verschiedene Veranstaltungen zum 14. März berichtet.

Die Sendungen sind über das Internet im Offenen Kanal und per Kabel zu den Sendezeiten per Livestream zu sehen oder unter www.zweibruecken.tv nebst facebook ab den genannten Tagen .Die Filmbeiträge sind auch über Foto-Facco in der Hauptstraße Zweibrücken zu bestellen.