Telefonzelle in Zweibrücker Hauptstraße beschädigt Erster Vandalismus schon in der ersten Stunde von 2020

Unbekannte Täter haben an Neujahr in der Zweibrücker Hauptstraße (Fußgängerzone gegen ein Uhr die Glasscheibe einer Telefonzelle sowie einen Stromkasten in unmittelbarer Nähe beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, berichtet die Polizei weiter.